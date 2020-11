Casting ds, dalla Germania: al momento non può essere ipotizzato l'addio di Krosche al Lipsia

Finito nel mirino della Roma per ricoprire la carica di direttore sportivo, ruolo vacante nel club giallorosso dopo il licenziamento di Petrachi, anche in Germania parlano di Markus Krosche, attualmente al Lipsia.

Il sito dedicato alle vicende di casa Lipsia, citando l'articolo odierno del "Corriere della Sera", riporta che i Friedkin sono in trattativa con Krosche e che anche Arnesen del Feyenoord è un candidato per il ruolo di ds, ma aggiunge che "la partenza di Krosche al momento non può essere ipotizzata".

(rblive.de)

