Campos, i motivi della freddezza con il Lille: contrasti col dg Marc Ingla durante il mercato. E intanto il ds 'consiglia' Mouscron e Boavista...

La figura di Luis Campos è spesso avvolta nel mistero. Si sa che preferisce dar consulenze piuttosto che lavorare sul posto, che ha residenza a Monte Carlo e poca voglia di lasciarla anche per motivi fiscali ed è l'artefice dell'ultimo Lille, protagonista di un ottimo avvio di stagione con 19 punti raccolti che gli valgono il secondo posto, a -2 dal PSG.

Eppure Luis Campos a Lille non lo vedono da un po', la questione è stata definitivamente svelata in pubblico dal tecnico Galtier che pochi giorni fa ha ammesso: "Luis non si vede al campo d'allenamento da tanto tempo, perciò parlo con il mio presidente della preparazione delle gare, della squadra e di come sta lavorando il gruppo". Esattamente, Campos non si vede dal 20 agosto a Luchin, il quartier generale del Lille. I media locali non hanno dubbi: Campos si è allontanato perché non vuole più lavorare con Marc Ingla (nella foto con Campos, ndr), dg del club francese e stretto collaboratore da molti anni del presidente Gerard Lopez.

Il motivo risale all'ultimo calciomercato, quando in una trattativa nella quale Campos era convinto di aver praticamente portato a termine l'operazione dopo un lungo corteggiamento sia al giocatore che all'entourage, nel momento in cui l'affare è passato nelle mani di Ingla e Julien Mordacq, direttore amministrativo, si è invece arenato. Stesso discorso per Loic Remy, il cui rinnovo di contratto è andato per le lunghe fino a portarlo lontano da Lille e farlo accasare al Rizespor. Campos non ama i compromessi e da quel momento ha cominciato ad allontanarsi, preparando il progressivo addio dal club. Tuttavia, raccontano ancora da Lille, non se ne è stato con le mani in mano: se una persona vicina al direttore portoghese lo definisce ancora "la pietra angolare del progetto del Lille", l'ombra sportiva di Campos continua a spingersi fino al Porto, il 20 ottobre ha scelto il nuovo allenatore del Mouscron (Jorge Simao) in Belgio e continua a seguire da vicino le vicende del Boavista.

(lavoixdunord.fr)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE