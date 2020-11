Inizio di settimana in netto rialzo per il titolo giallorosso in Borsa dopo la vittoria per 3-1 in casa del Genoa. 'AS Roma' ha aperto infatti con un +24,83%, attestando il prezzo di riferimento per ogni azione a 0,185. La scorsa settimana è fallito il tentativo di Opa da parte dei Friedkin che intendevano rastrellare le azioni presenti sul mercato e procedere all'uscita dalla borsa.