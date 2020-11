Non solo Francesco Pastorella: la Roma starebbe lavorando anche ad un nuovo innesto. La nuova proprietà prosegue nell'opera di restyling dell'organigramma societario e, come riferisce il portale specializzato, i Friedkin avrebbero posto le basi per l'assunzione di Lorenzo Vitali, avvocato già dello colosso legale Cleary Gottlieb.

(romapress.net)

