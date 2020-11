AS Roma, nasce il "Roma Department": settore dedicato a città e tifosi, a capo Francesco Pastorella

Mentre prosegue la ricerca del direttore sportivo, i Friedkin lavorano alla definizione dei quadri societari: hanno creato, infatti, un nuovo dipartimento, "Roma Department" dedicato alla città e ai tifosi. Gli aggiornamenti:

11.10 - A riportare la notizia su Twitter è anche il giornalista de "Il Tempo" Alessandro Austini, rivestirà la carica di dirigente addetto ai rapporti con la città. Pastorella, inoltre, si è insediato negli uffici giallorossi dell'Eur.

Pastorella ha accumulato esperienza in ambito internazionale e in imprese multiculturali che lavorano in Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Responsabile finanziario, marketing e delle pubbliche relazioni presso GECO Animation, Pastorella ha già collaborato con Roma Cares, la Onlus "legata al contesto di responsabilità e sostenibilità sociale della AS Roma", realizzando eventi culturali e organizzando anche le attività della campagna legate al contrato del Covid-19.

10.30 - Come scrive su Twitter Chiara Zucchelli, giornalista de "La Gazzetta dello Sport", i Friedkin hanno creato il "Roma Department", un nuovo settore all'interno della società dedicato alla città, ai tifosi e alla comunicazione locale. A guidarlo sarà Francesco Pastorella, ufficializzato oggi insieme al nuovo capo del personale e al nuovo legale.