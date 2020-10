Roma: squadra in partenza per Udine (VIDEO)

Tra affari in entrata ed uscita, la Roma è attesa domani sera dal match con l'Udinese alle 20.45 alla Dacia Arena, terza giornata di campionato. La squadra, come mostrano i social del club giallorosso, è in partenza.

È presente anche Borja Mayoral, attaccante arrivato dal Real Madrid oggi nella Capitale per sostenere le visite mediche: lo spagnolo, non essendo stato inserito tra i convocati poiché i termini di presentazione delle liste sono caduti prima dell'ufficialità, assisterà al match dalla tribuna.