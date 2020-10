Real Madrid, Zidane: "Borja Mayoral? Sono sempre sincero coi giocatori, quello che ci diciamo resta tra noi"

"Con i miei giocatori parlo sempre, ma quel che ci diciamo per me resta solo tra di noi, per me l'unica cosa che conta e' essere sempre sincero con loro, poi ognuno puo' pensare quel che vuole e comportarsi come meglio crede. Io adesso penso ai giocatori che ho in rosa, sono loro con cui andro' a lottare". Zinedine Zidane risponde cosi' alle domande dei giornalisti che, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con il Cadice, gli chiedevano un commento sulle dichiarazoni di Borja Mayoral, ora attaccante della Roma ma che il tecnico francese, ha spiegato il giallorosso, avrebbe voluto tenere a Madrid.

Si e' detto che Zizou preferisse la cessione di Jovic e non quella dello spagnolo, ma Zidane non ci sta e prende le difese del serbo. "Lo dite voi che e' fuori dal progetto, ma non e' cosi', e' un giocatore che ho chiesto io, poi ognuno puo' dire quel che vuole, ma io non entro in certi discorsi", taglia corto l'ex fuoriclasse della Juve che sa di essere sempre sotto esame, ma vive il tutto molto serenamente e con la consapevolezza che fa parte del mestiere.