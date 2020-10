Coronavirus: Skriniar dell'Inter guarito

Buone notizie per l'Inter: Milan Skriniar è negativo al tampone. Il difensore nerazzurro era risultato positivo al Coronavirus lo scorso 7 ottobre durante il ritiro con la nazionale slovacca. Ora dovrà completare l'iter per ottenere l'idoneità e tornare in seguito a disposizione di Conte. Lo riporta su Twitter il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi.

Skriniar negativo al tampone eseguito ieri. Ora potrà completare l’iter per l’idoneità e provare a tornare disponibile per le convocazioni per la trasferta di Madrid. Bentornato Milan. #skriniar @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) October 31, 2020