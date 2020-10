Coronavirus: Bastoni e Skriniar dell'Inter positivi

Arriva la conferma dell'Inter sulla positività al Coronavirus di Alessandro Bastoni, riscontrata negli esami svolti nel ritiro dell'Italia Under 21. Il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".

Secondo l'edizione online del quotidiano sportivo, anche Milan Skriniar è risultato positivo al tampone effettuato nel ritiro nella nazionale slovena.

