Anche l'attaccante Mattia Destro è risultato positivo al Covid 19. Il giocatore ha una carica virale molto bassa. Ad annunciarlo il presidente del Genoa Enrico Preziosi. «Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro, che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l'aria che c'è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano». In tutto i positivi nel club rossoblu salgono a 16, di cui 12 giocatori.

(radio kiss kiss)