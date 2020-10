La ricerca del nuovo direttore sportivo della Roma prosegue e alla lista dei profili valutati si aggiunge un nuovo nome. Come riferisce il quotidiano sportivo tra i candidati c'è anche Giovanni Sartori. Artefice del 'miracolo Chievo', Sartori dal 2014 è responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta. Nonostante il momento professionale più che positivo, Sartori non chiuderebbe all'ipotesi-addio, anche per via dei rapporti non idilliaci con il tecnico Gasperini.

(Il Romanista)