VIDEO - Candela su Roma Tv...E spunta Totti

Mentre si continua a vociferare di un possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma, con annesse dichiarazioni "Farò delle cose carine. In che ruolo? Ormai lo sanno tutti…", l'ex 10 e dirigente giallorosso è apparso su Roma TV. Durante un collegamento in esterna di Vincent Candela, ex terzino romanista ed ora opinionista, in diretta con l'emittente di casa romanista è spuntato proprio...Totti.