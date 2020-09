Hellas Verona - Roma: al Bentegodi presente anche Dan Friedkin

Non solo Ryan e Marc Watts, al Bentegodi c'è anche Dan Friedkin. Questa mattina il braccio destro e il figlio del magnate americano si sono imbarcati a Ciampino su un volo privato per Verona per assistere alla prima gara di campionato tra la Roma e la squadra scaligera. In serata anche Dan ha raggiunto Verona e si è recato allo stadio per assistere alla partita.