Fiumicino: Roma in partenza per Cagliari. Dzeko raggiungerà i compagni nelle prossime ore (VIDEO)

Attesa dall'ultimo test amichevole prima del debutto in campionato in programma il prossimo 19 settembre contro l'Hellas Verona, la Roma è pronta a volare in Sardegna, dove alle 18 affronterà il Cagliari dell'ex Di Francesco. La squadra, come mostrato su Twitter dal club giallorosso, è in partenza all'aeroporto di Fiumicino.

Edin Dzeko, diventato papà per la terza volta, raggiungerà i compagni nelle prossime ore come fa sapere su Twitter il giornalista Filippo Biafora.