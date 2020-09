Esame Suarez: anche l'avvocato Chiappero alla riunione con l'Università di Perugia

Anche lo storico avvocato della Juve, Luigi Chiappero, ha partecipato ad una delle riunioni con i rappresentanti dell'Università per stranieri di Perugia per consentire a Luis Suarez di svolgere l'esame di italiano necessario per ottenere la cittadinanza. Chiappero, secondo quanto si apprende da fonti qualificate a Perugia, avrebbe partecipato ad una videoconferenza via Google Meet con la collega Maria Turco, un altro assistente dello studio e il direttore generale dell'ateneo Simone Olivieri, uno degli indagati nell'indagine.

(ansa)