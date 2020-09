"La Juve ha fretta. Per l'esame di Suarez si è mosso Paratici"

Nell'indagine aperta in merito ai fatti riguardanti l'esame sostenuto da Luis Suarez all'Università di Perugia a far preoccupare la Juventus è un nome accostato ai fatti: quello di Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero non ha effettuato telefonate dirette con l'ateneo perugino, ma il suo nome sembra tornare spesso tra le conversazioni dei vari soggetti intercettati. Da una parte è vero che la Juventus, proprio attraverso il proprio ds, ha sostenuto molto prima dell'esame di Suarez di non essere più interessata al giocatore, ma è anche vero che l'esame è stato anticipato straordinariamente al 17 settembre, mentre era in programma il 22, per fare un favore probabilmente proprio ai bianconeri magari in ottica mercato. Si indaga dunque per capire se l'atto di corruzione sia stato ideato dai vari docenti intercettati durante le settimane scorse o se sia stato richiesto da altri. Per ora però la Juventus non viene coinvolta nell'inchiesta perugina dal punto di vista strettamente penale.

(La Repubblica)