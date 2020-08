Dall'Inghilterra: possibile offerta di Pallotta per acquisire il Newcastle

Dopo la cessione della Roma a Dan Friedkin, James Pallotta potrebbe iniziare una nuova avventura nel calcio. L'ormai ex presidente giallorosso stando alle indiscrezioni odierne, è pronto anche a cedere la sua quota di minoranza dei Boston Celtics, squadra dell'NBA.

Ora, come scrivono in Inghilterra, Pallotta potrebbe presentare un'offerta pubblica per acquisire il Newcastle, club di Premier League di proprietà di Mike Ashley ma in vendita. Già a gennaio Pallotta era stato avvicinato al club inglese, voci poi smentite dall'americano.

(dailymail.co.uk)

