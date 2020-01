Pallotta, che sta per cedere la Roma, non vuole lasciare il mondo del calcio. L'americano sembra infatti intenzionato a rilevare il Newcastle United, club che milita in Premier League in vendita da alcuni anni. Il piano di Pallotta è chiaro: cedere il club giallorosso a Friedkin per lanciarsi in una nuova avventura nel calcio inglese con l'aiuto del consigliere Franco Baldini.

(Il Messaggero)