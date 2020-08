Borsa, picco positivo per il titolo AS Roma: +14,87%

Chiusura fortemente positiva quella del titolo in Borsa della Roma nella giornata del passaggio di proprietà nelle mani di Friedkin. Il titolo ha chiuso la giornata con un +14,87%. Si attende a questo punto il comunicato sull'ufficialità della cessione del club, dopo la definizione del closing andata in scena nella giornata di oggi presso lo studio DLA Piper di via Dei Due Macelli.