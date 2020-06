Roma: in arrivo Lo Schiavo come capo degli osservatori

Nuovo arrivo in casa giallorossa: stando alle indiscrezioni del portale sportivo, Simone Lo Schiavo, attuale direttore sportivo della Vibonese, ha un'intesa di massima con la Roma per ricoprire il ruolo di capo degli osservatori. Lo Schiavo, classe 1985, prenderà il posto di Bifulco, passato all'Ascoli, e lavorerà al fianco di Morgan De Sanctis (su Instagram uno scatto che risale al 22 marzo 2019 li ritrae insieme a Trigoria: "Amicizie romaniste di un certo livello...Daje Morgan").

(alfredopedulla.com)

Anche Nicolò Schira in un tweet rilancia l'indiscrezione di Lo Schiavo come prossimo capo scout giallorosso e la promozione di De Sanctis a direttore sportivo, dopo gli attriti tra Pallotta e Gianluca Petrachi. Franco Baldini, invece, tornerà centrale nelle operazioni di mercato della Roma, così come Bruno Conti nel settore giovanile, affiancato da Marco Albergati e D'Andrea.