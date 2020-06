Calciomercato Roma, Bifulco dell'area scouting diventa il ds dell'Ascoli: "Tre stagioni meravigliose che mi hanno arricchito. Grazie di cuore" (FOTO)

I contatti con Morgan De Sanctis ne erano probabilmente il preludio: alla fine a passare all'Ascoli e diventarne direttore sportivo è però Giuseppe Bifulco, uno dei responsabili dell'area scouting. Arrivato nel 2017 per supportare il lavoro di Monchi, è proprio l'ormai ex membro dello staff giallorosso a dedicare un saluto al club di Trigoria in un post pubblicato su Facebook. Queste le sue parole: "E con oggi si è chiusa la mia seconda esperienza alla Roma. Tre meravigliose stagioni che mi hanno arricchito professionalmente ed umanamente. Ringrazio per questo tutte le persone interne alla Roma che hanno contribuito alla mia crescita. Grazie di cuore"