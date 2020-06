Psg, Paredes: "Ho scoperto di aver vinto la Ligue 1 su WhatsApp"

ESPN - Al canale sportivo l'ex centrocampista giallorosso Leandro Paredes, ora in forza al Paris Saint-Germain, ha svelato come ha scoperto di aver vinto la Ligue 1, conclusa anticipatamente a causa della pandemia: "Mi sono svegliato, ho preso il telefono e ho visto il gruppo di WhatsApp inondato di messaggi. C’erano trofei, messaggi di giubilo: eravamo campioni e l’ho scoperto così. Non è il modo migliore per venirlo a sapere ma… Ehi, alla fine è un altro titolo, no?".