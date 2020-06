Ligue 1: il Consiglio di Stato francese respinge il ricorso del Lione ma blocca le retrocessioni

Il Consiglio di Stato francese ha convalidato la conclusione della stagione calcistica in Ligue 1, respingendo il ricorso presentato dal Lione. Era stato il presidente del club, Jean-Michel Aulas, ad annunciare il proprio dissenso in merito all'esclusione dalle coppe europee, diretta conseguenza della 7a posizione in classifica occupata dal Lione al momento dell'interruzione del campionato. Niente di fatto, dunque, per Rudi Garcia ed i suoi uomini, che il prossimo anno dovranno assistere alle Coppe Europee da spettatori.

Sospese, invece, le retrocessioni di Amiens e Tolosa: il Consiglio di Stato ha ordinato alla Lega calcio francese di riconsiderare il formato della Ligue 1 per la stagione 2020-2021.