Perotti: escluse lesioni muscolari per l'argentino

Sospiro di sollievo per Diego Perotti e la Roma. Dopo lo stop di Pau Lopez (ko per una microfrattura del polso sinistro), si parlava di una lesione di secondo grado al bicipite femorale riportata dall'argentino. Ma a fornire ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Perotti è il giornalista de "Il Tempo", Alessandro Austini, su Twitter: escluse lesioni muscolari, mentre il portiere brasiliano Fuzato non ha riportato particolari problemi.

