Ennesimo infortunio per Diego Perotti. L'argentino ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale. I tempi di recupero sono due settimane di stop nella migliore delle ipotesi, tre nella peggiore. Per l'attaccante giallorosso si tratta del decimo stop degli ultimi due anni. Preoccupa meno Fuzato, fermo per un sovraccarico muscolare in via di risoluzione. Il brasiliano ha già ripreso a fare qualche lavoro sul campo.

(Gasport)