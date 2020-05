Paredes ricorda l'incidente con Perotti e Iturbe: "Rischiai di finire schiacciato"

TYC SPORTS - L'ex centrocampista giallorosso ora in forza al Psg, Leandro Paredes, al canale argentino ha ricordato alcuni episodi del suo passato a Roma: "Tornavamo con Perotti dal concerto di Ozuna, era tardi e per strada non c’era nessuno, eravamo ognuno con la sua auto e con la moglie. Ci rallenta un semaforo e abbiamo detto ‘Dobbiamo accelerare’. Improvvisamente però vedo che arriva un’auto, si gira e si infila da dove siamo venuti noi. Cerco di frenare, e quando vedo dallo specchietto mi accorgo che era Iturbe con il suo Suv. Io avevo una macchina bassa e ho pensato che se non fossi riuscito a frenare mi avrebbe schiacciato. Finì su due ruote con la moglie sconvolta che è voluta scendere dicendo che eravamo matti".