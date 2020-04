Twitter, l'entusiasmo di Rizzitelli per ricordare il derby della solidarietà: "Niente scherzi, facciamo vedere di cosa siamo capaci e andiamo a vincere" (VIDEO)

Anche l'AS Roma ricorda la bella iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il Coronavirus, che andrà in scena nella giornata di domani. Si tratta di una sorta di 'derby' tra Roma e Lazio a colpi di donazioni: vince la squadra i cui tifosi avranno donato di più. Il club ha dunque promosso l'iniziativa sul proprio profilo Twitter: "Domenica 26 aprile alle 15 si gioca il derby della solidarietà! Basta una donazione di due euro per prendere parte a questo match virtuale e per vincere la partita più importante; quella contro il Covid-19. Non mancate"

E per incoraggiare i tifosi il club ha deciso di servirsi del carisma di Ruggiero Rizzitelli: "Ciao Ragazzi, domenica c'è il derby! Niente scherzi, mi raccomando, facciamo vedere di cosa siamo capaci e andiamo a vincere. Tutti contro il Covid, daje!!!".