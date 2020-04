Derby tra tifosi contro il Covid

Se per tornare a veder calcare i campi della Serie A bisognerà aspettare, è previsto per domenica alle 15 un derby virtuale tra Roma e Lazio. Stavolta la Play Station non c'entra: si tratta di un derby di solidarietà. I tifosi potranno donare una cifra dai due euro in su contribuendo a 'favorire' la propria squadra. Più si dona, più la palla si avvicinerà alla rete avversaria.

Un'iniziativa a cura della Centrale del Latte di Roma con la partecipazione di Marco Lollobrigida. Montesano, Vanzina, Scarpati, Zoff, Verdone, Briga e la Quadarella. Le donazioni andranno a sostenere il Covid Hospital del Policlinico di Tor Vergata.

(La Repubblica)