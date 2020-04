Roma, sorpresa per gli abbonati under 10: in regalo il giocattolo di Romolo (FOTO)

La Roma al fianco dei suoi tifosi. Il club giallorosso, con la fondazione Roma Cares, ha messo in campo numerose iniziative sociali e benefiche per regalare un sorriso ai suoi sostenitori durante l'emergenza sanitaria in corso legata al Coronavirus. Gli abbonati under 10 hanno ricevuto le uova di Pasqua consegnate, tra gli altri, anche dal CEO Guido Fienga e da Vincent Candela.

A chi non è arrivato l'uovo di Pasqua in tempo la Roma ha fatto un'altra sorpresa: il giocattolo di Romolo, ideato dal brand Tokidoki. Ad accompagnare il regalo, come pubblicato da un tifoso giallorosso su Twitter, anche una lettera del club: "Caro amico, spero tu abbia passato una buona Pasqua, anche se chiuso dentro casa. Purtroppo non sono riuscito ad arrivare in tempo con l’uovo di Pasqua, ma volevo comunque farti un piccolo regalo che possa farti compagnia in queste giornate. Spero ti piaccia e, mi raccomando, continua a seguirci. Forza Roma e a presto".