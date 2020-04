Roma Cares: sorpresa per gli abbonati Under 10. Fienga e Candela consegnano le uova di Pasqua (FOTO e VIDEO)

Proseguono le iniziative di solidarietà di Roma Cares in un periodo difficile per tutto il Paese a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Nella giornata di oggi alcuni volontari della fondazione del club hanno regalato una sorpresa agli abbonati under 10 che hanno ricevuto in regalo alcune uova di Pasqua. Attraverso l'iniziativa 'ASSIEME' Roma Cares - dopo aver manifestato vicinanza agli abbonati over 75 - ha voluto regalare un'attenzione particolare anche ai più piccoli. Alcune delle uova sono state consegnate direttamente dal Ceo Guido Fienga e da Vincent Candela.

Centinaia di bambini della Capitale oggi hanno ricevuto le uova di Pasqua dell'#ASRoma ? Roma Cares, attraverso l'iniziativa ASSIEME, ha voluto regalare un sorriso ai suoi piccoli tifosi giallorossi in un momento come questo ?❤️ pic.twitter.com/EJmFpROw1k — AS Roma (@OfficialASRoma) April 8, 2020