LIVE - Coronavirus, il presidente della Federcalcio tedesca: "Se non ripartiamo, alcuni club falliscono". Barcellona scettico sul piano per la ripresa. Cina: nuova stagione al via tra fine giugno e inizio luglio

Continuano i dibattiti nel mondo del calcio per studiare la ripresa dei campionati. Nonostante le parole del ministro della Salute, Speranza, tutte le nazioni progettano i rispettivi piani di ripartenza. Queste le notizie dal mondo del calcio e dello sport in costante aggiornamento:

11.45 - Se non si completera' la stagione a porte chiuse, molti club potrebbero fallire. Non ci gira troppo intorno Fritz Keller, presidente della Federcalcio tedesca (Dbf), che in un'intervista a "Kicker" ribadisce che bisogna tornare in campo per salvare il sistema, anche a costo di andare avanti fino alla fine a porte chiuse, altrimenti "alcuni tifosi non potranno mai piu' andare a vedere una partita della propria squadra, perche' potrebbe presto non esistere piu'". Nei prossimi giorni Dfb e Bundesliga si riuniranno per provare a stilare un piano per completare la stagione.

10.45 - Un piano in diversi punti per la ripresa degli allenamenti a partire dal 4 maggio, con controlli medici, lavori in gruppi ristretti, ritiri chiusi: non è il protocollo della serie A, ma la Spagna che programma il suo ritorno in campo, provocando forti perplessità del Barcellona, capolista del campionato. A rivelare il piano che i medici sociali discuteranno oggi, e domani analizzeranno tecnici e capitani in una riunione, è El Mundo Deportivo. Quattro le frasi: controlli medici, allenamenti individuali, allenamenti a gruppi di non più di otto giocatori, allenamenti collettivi. Costanti i tamponi, ritiri chiusi di 15 giorni nei centri sportivi o in alberghi, docce a casa per tutta la prima fase. Il protocollo è già in mano ai club della Liga, e il Barcellona ha lasciato filtrare tutte le sue perplessità: troppa fretta di tornare a giocare, a discapito degli allenamenti con conseguenti rischi di infortuni, e poi polemiche per l'alto numero di tamponi ai giocatori che passerebbero per privilegiati. Il tecnico Setien e il capitano Busquets hanno già messo per iscritto le loro obiezioni, e secondo El Mundo sono pronti a far opposizione nella riunione prevista domani, tra capitani, tecnici e Liga.

10.30 - In Cina si sta tornando alla normalita' ma per l'inizio del campionato, programmato inizialmente per il 22 febbraio e poi posticipato a data da destinarsi, bisognera' aspettare ancora un po'. Secondo Huang Shenghua, patron del Guangzhou R&F, "se ci basiamo sulla situazione attuale, la nuova stagione dovrebbe partire a fine giugno o inizio luglio". Lo stesso Huang si dice ottimista sulla possibilita' di disputare la stagione nella sua interezza, giocando tutte e 30 le giornate in programma.