«Ipotesi di ripresa del campionato per fine maggio? Magari... se il coronavirus lo permetterà, è questa è la chiave...». Lo ha detto il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, all'agenzia di stampa, su un'ipotesi di riprendere a giocare per fine maggio, dopo la call tra le componenti e la Figc. «Speriamo che ci siano le condizioni per tornare in campo, siamo pronti a fare la nostra parte per salvare il sistema», ha aggiunto.

