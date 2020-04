Coronavirus: nulla di fatto per la ripresa della Bundesliga. La Merkel: «Decisione chiara il 6 maggio»

Doveva essere il giorno del via libera, ma anche la Bundesliga che è in pole position per la ripartenza della stagione deve ancora tenere il piede sul freno, almeno fino al 6 maggio. La cancelliera Angela Merkel, al termine dell'atteso incontro con i rappresentanti dei Laender ha annunciato da Berlino che quel giorno ci sarà una «chiara decisione» sullo sport e anche sui campionati di calcio, che a questo punto non potranno ripartire prima del 16.

Si aspetta per quella data anche una decisione sulla Bundesliga, il cui campionato potrebbe riprendere solo a porte chiuse, dal momento che è stato ribadita l'interdizione dei grandi eventi e dei grandi assembramenti di persone fino al 31 agosto. La Merkel ha poi smentito in conferenza stampa che il presidente francese Emmanuel Macron l'abbia chiamata per chiederle di bloccare la ripresa della Bundesliga. «No - ha risposto ad un giornalista che le aveva posto la domanda - abbiamo contatti regolari con Macron ma di questa questione non ho mai sentito parlare»