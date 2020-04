Contest 'Romanismo in Quarantena': dopo il lupetto in palio il libro 'Ago. Storia di un capitano"

Nuovo appuntamento di "Romanismo in quarantena", il contest lanciato dalla redazione de LAROMA24.IT per tenerci compagnia e sentirci "uniti anche se non ci conosciamo", in questi giorni difficili a causa dell'emergenza sanitaria con cui il Paese sta combattendo quotidianamente. Dopo aver messo in palio lo storico 'Lupetto' in argento, questa volta i nostri lettori avranno la possibilità di aggiudicarsi il libro 'Ago. Storia di un capitano', scritto Giulia Franchi con illustrazioni di Massimiliano di Lauro.

Il modo partecipare è sempre lo stesso: inviateci le vostre testimonianze, con foto, video o quant'altro preferiate tramite messaggio privato agli account social (Facebook e Instagram), l'importante è che si tratti di contenuti a forti tinte giallorosse.

Forza Roma!