Cerezo: "Sarei rimasto volentieri alla Roma, difficile dimenticarla" (VIDEO)

ROMA TV - Giornata speciale per l'ex centrocampista della Roma Toninho Cerezo che oggi festeggia 65 anni. L'ex giallorosso, che ha giocato nella capitale tra il 1983 e il 1986, si è raccontato ai microfoni dell'emittente televisiva ufficiale del club dove ha dichiarato:

Se ripensi alla tua vita, che ricordi ti vengono in mente?

In questo momento della mia vita penso alla mia famiglia, ai miei nipoti, ma quando si parla di Roma è un discorso più ampio. Ci sono tanti miei amici lì, ho giocato tre anni a Roma, ma da quello che mi sembra sono rimasto nei pensieri dei tifosi romanisti. È difficile dimenticare la Roma, la città e i romani. I romani sembrano un po’ brasiliani. Ora ho 65 anni e penso alla fortuna che ho avuto di giocare a calcio, giocare tanti anni in Italia, a Roma ed alla Sampdoria.

La Roma?

Io ho iniziato ad allenarmi, Eriksson già aveva sicuramente altri pensieri e giocatori da contattare, ma questo è normale nel calcio. Io sono stato tre anni a Roma e mi piaceva la città, sarei rimasto volentieri. Avevo un contratto con il Milan pronto, ma poi non si fece più niente. Alla fine del mio contratto con la Roma, la società aveva altri progetti e io non sapevo dove andare. L’unica opportunità che avevo era quella di giocare bene la finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Avrei voluto giocare, ma questo “str***o” di Eriksson non voleva farmi giocare e mi fece tutto un discorso per convincermi. Mi chiese se volessi sedermi in panchina e io, da professionista come sono sempre stato, ho accettato. Nel calcio sono arrivato dove sono arrivato per questo mio atteggiamento. La presi come un’opportunità anche di salutare i tifosi. A 5 minuti dalla fine Eriksson mi chiese di entrare. Mi mise in campo senza riscaldamento. Ho avuto una fortuna così grande che in 5 minuti sono riuscito a segnare di testa e a far vincere la Coppa Italia alla Roma, contro la Sampdoria, squadra in cui poi ho giocato per tanti anni. Sono andato verso i tifosi per salutarli, per dargli il mio addio.