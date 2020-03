Zaniolo, parla il papà: "Il recupero procede bene, ma ci vorrà un anno per rivedere il vero Nicolò. Europeo? La Roma avrà l'ultima parola sulla decisione"

RETE SPORT - E' intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica Igor Zaniolo, padre di Nicolò, per commentare la fase che il trequartista classe '99 sta attraversando mentre recupera dal grave infortunio al legamento crociato. Queste le sue parole:

“Il recupero di Nicolò procede molto bene, ma è sempre meglio andarci con i piedi di piombo con questo tipo di infortunio. Meglio un mese di recupero in più che uno in meno. Nicolò non ha preso benissimo la possibilità di non andare all’Europeo, adesso però ha metabolizzato l’idea di non andarci. Il suo pensiero adesso è tornare allo stesso livello di prima. La Roma avrà l'ultima parola sulla possibilità di Nicolò di andare all’Europeo".

"Anche Mancini - ha aggiunto il padre del calciatore - ha preso in considerazione l’idea di non averlo per la competizione. Ci vorrà un anno per rivedere il vero Nicolò. La massa muscolare? Ha perso solo un centimetro di muscolo, Strootman ne aveva persi sei… Quando vede in campo i suoi compagni si percepisce la delusione di chi non può giocare. Sente tanto l’affetto dei tifosi: questo gli ha fatto accettare meglio l’infortunio. Nicolò percepisce il bene dei tifosi nei suoi confronti“