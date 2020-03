Uefa: slittamento di un mese della deadline sui debiti scaduti

Nel pieno dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, anche l'Uefa, stando a quanto riferito dal sito sportivo, sta adottando delle misure per alleggerire le regole del fair play finanziario. In primo luogo l'organismo europeo ha deciso di prorogare dal 31 marzo al 30 aprile la deadline imposta ad ogni club per dimostrare di non avere debiti scaduti. Inoltre, nel regolamento è già previsto il principio di "forza maggiore", per cui qualsiasi evento straordinario al di fuori del controllo del club, che è considerato un caso di forza maggiore, sarà preso in considerazione nella valutazione del club ed ogni caso sarà valutato singolarmente.

