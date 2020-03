LIVE - Coronavirus: l'ex portiere Rustu in condizioni critiche. Rumenigge propone: "La prossima stagione potrebbe iniziare in inverno"

Dagli aggiornamenti più importanti sull'evolversi della situazione relativa al Coronavirus a Roma e nel Lazio, fino a tutte le notizie sull'emergenza sanitaria che coinvolgono il mondo dello sport: potete seguire in diretta, tenendovi aggiornati costantemente, sul LIVE de LaRoma24.

AGGIORNA IL LIVE:

11.30 - In un'intervista al quotidiano tedesco 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha svelato il suo piano per una ripresa della Bundesliga nelle prossime settimane. Un piano che ricorda da vicino quello del presidente del Nizza, Jean Pierre Rivere "Per non falsare il nostro campionato, e' indispensabile terminare questa stagione - ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inter -. Questo riguarda anche la sopravvivenza di molti dei nostri club, al fine di evitare un disastro economico senza precedenti. Per questo penso che sarebbe saggio prorogare l'esercizio fiscale 2019-2020 al peggio fino a settembre, se non fosse possibile altrimenti. Risultato: l'inizio della prossima stagione potrebbe avvenire all'inizio dell'inverno, affinche' i giocatori beneficino delle vacanze e di una preparazione sufficientemente lunga. Questo e' uno scenario perfettamente concepibile".

10.45 - Peggiorano le condizioni di Rustu Recber, ex portiere del Barcellona nominato migliore al mondo nel suo ruolo nel 2003, e ora positivo al coronavirus. Il giocatore è ricoverato nella sua Turchia da giorni, dopo l'annuncio della positivita' fatto dalla moglie al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti. Secondo i media locali, Rustu, 46 anni, sarebbe in condizioni critiche. La sua scelta di non mettersi in quarantena al ritorno dagli Usa aveva suscitato le proteste social anche dei suoi ex tifosi dei tempi del Galatasary, ma ora tutti sono col fiato sospeso per l'evoluzione delle sue condizioni cliniche.