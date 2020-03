Coronavirus, l'Atletico Mineiro taglia gli stipendi del 25% e manda i giocatori in ferie forzate. Il presidente: "Chi non ci sta può anche andarsene"

Dal Brasile arriva la notizia di misure nette per fronteggiare l'emergenza economica dovuta allo stop dei campionati per il Coronavirus. Nella fattispecie è stato il presidente dell'Atletico Mineiro, Sergio Sette Camara, ad annunciare un taglio del 25% dello stipendio a tutti i dipendenti del club.

Ferie forzate, poi, per i calciatori, ma il numero uno del club ha già annunciato che il problema si riproporrà una volta pagati gli stipendi di marzo, lanciando un monito a tutti i tesserati: "Chi non ci sta può andarsene. Io devo pensare al futuro del club, e non a questo o a quel giocatore che si lamentano. E' un sacrificio necessario, e chi non è soddisfatto vada via".