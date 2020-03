Coronavirus: la Roma mette all'asta la maglia di Dzeko autografata e con dedica

Prosegue l'impegno sociale della Roma nell'ambito della pandemia che ha travolto l'Italia e non solo. In collaborazione con CharityStars, il club giallorosso ha messo all'asta una maglia di questa stagione di Edin Dzeko, che verrà autografa dal bosniaco con l'aggiunta di una dedica speciale. Il ricavato sarà devoluto all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.

(asroma.com)

? A signed Edin Dzeko shirt with a personalised message could be yours! Bid now ?

All proceeds go towards our #COVID19 relief effort ❤️? pic.twitter.com/kwwvfHWu2t

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 27, 2020