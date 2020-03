Coronavirus: in mattinata tampone per Florenzi

Tra i positivi al Coronavirus, come comunicato ieri, anche cinque membri del Valencia tra giocatori della prima squadra e componenti dello staff tecnico: i calciatori Garay, Mangala e Gayà, Francisco Camarasa e Julian Aliaga, rispettivamente dirigente e medico solciale. Anche Alessandro Florenzi, ex giallorosso in prestito al club spagnolo, in mattinata si sottoporrà al tampone per verificare le sue condizioni.

Questa mattina Alessandro #Florenzi verrà sottoposto al tampone per verificare le sue condizioni dopo i cinque casi di Coronavirus all'interno del Valencia. #Valencia #ASRoma #Coronavirus pic.twitter.com/DlXliHFX0w — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) March 16, 2020