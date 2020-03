LIVE - Coronavirus: Garay positivo al tampone, primo caso in Liga. Terzo contagio in NBA

Non si ferma l'emergenza Coronavirus che investe ovviamente anche il mondo del calcio. Sono ormai diversi i casi di positività per quanto riguarda il campionato di Serie A. Annunciati i primi contagi anche in Bundesliga e Premier League. E' di stamattina, poi, la notizia di un contagio anche da parte di un calciatore del Valencia. Si tratta di Ezequiel Garay, che ha annunciato la notizia sul proprio profilo Instagram.

LIVE

12.30 - Terzo caso di positività a Covid-19 in NBA: si tratta di Christian Woods dei Detroit Pistons

11.45 - "E' chiaro che il 2020 l'ho cominciato col piede sbagliato. Sono risultato positivo al Coronavirus. Sto bene e non mi resta che seguire le istruzioni delle autorità sanitarie e rimanere isolato": Così Ezequiel Garay ha deciso di annunciare ai propri tifosi il contagio da Coronavirus. Il giocatore era già alle prese con il recupero da un infortunio al crociato.