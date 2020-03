Coronavirus, il club mette all'asta la maglia indossata da Totti in Juventus-Roma del 2014: il ricavato verrà donato allo Spallanzani

La Roma sta facendo davvero di tutto per sensibilizzare e dare il proprio contributo alla lotta contro il Coronavirus. Oltre ai videomessaggi girati di volta in volta dai tesserati ed alle lodevoli iniziative, come quella di organizzarsi per far recapitare agli abbonati ultrasettantenni kit sanitari e generi alimentari, il club di Trigoria sta mettendo all'asta diversi cimeli, così da devolvere il ricavato proprio alla lotta a Covid-19.

Stavolta ad essere 'battuta' - l'asta sarà chiaramente online - sarà la maglia indossata da Francesco Totti in un celebre Juventus-Roma, quello del 5 ottobre 2014 in cui l'arbitro Rocchi fu protagonista, determinando di fatto la sconfitta dei giallorossi per 3-2. Il ricavato sarà donato all'Ospedale Lazzaro Spallanzani.

A special opportunity... ?



Bid now for a chance to own one of Francesco Totti's match-worn shirts! ?

AUCTION ➡️ https://t.co/4c0LuharNk

All proceeds go towards our #COVID19 relief efforts! ♥️ pic.twitter.com/5K1yAeakTv

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 24, 2020