Coronavirus, anche Santon a sostegno dello Spallanzani: "Siamo davvero vicini a quota 500.000 euro, aiutiamo chi ci sta aiutando" (VIDEO)

Davide Santon si unisce ai compagni di squadra nella Roma che hanno già prestato il loro volto per sensibilizzare ad una corsa solidale nei confronti dell'Ospedale Lazzaro Spallanzani, in prima linea nella lotta al Coronavirus. Il terzino ex Inter ha registrato un video, diffuso poi sui social del club, in cui tenta di sensibilizzare i tifosi a donare. Questo il suo messaggio: "Ciao, con il contributo di tanti siamo davvero vicini ai 500.000 euro. Anche tu puoi aiutare lo Spallanzani, è facile: trovi tutto sul sito della Roma. Aiutiamo chi ci sta aiutando".

Siamo davvero vicini al nostro obiettivo ? ? Il messaggio di Davide Santon a supporto della campagna in favore dello Spallanzani per la lotta al #COVID19 ➡️ https://t.co/2iePXPaWw0 pic.twitter.com/dkRTxPDjlL — AS Roma (@OfficialASRoma) March 24, 2020