Coronavirus: i nazionali spagnoli U21 giocano a FIFA per la lotta contro il Covid-19. Tra i partecipanti anche Villar

C'è anche il centrocampista della Roma Gonzalo Villar tra i giocatori della Nazionale Under 21 spagnola a partecipare al torneo Fifa, videogioco di calcio, '#U21FifaChallenge'. È un’iniziativa promossa da Abel Ruiz, attaccante del Barcellona, ora in prestito allo Sporting Club de Braga, con l’obiettivo di raccogliere 23.023 euro che saranno devoluti all'Unicef per fronteggiare questa emergenza coronavirus. La competizione, come si legge sul portale iberico, si svolgerà ogni giorno, alle 19, dal martedì al venerdì, a partire dagli ottavi fino alle finali, e sarà possibile seguirla attraverso il canale Twitter di Eloy Gonzalez. Villar, che proprio ieri ha festeggiato 22 anni in quarantena da solo a casa, affronterà il terzino del Real Valladolid, in prestito dal Manchester City, Pedro Porro.

