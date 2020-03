Instagram, Villar: "Sono da solo al mio compleanno, ma bisogna essere forti e responsabili"

Gonzalo Villar compie oggi 22 anni. Un compleanno diverso dal solito per lo spagnolo, costretto a casa per l'emergenza Covid-19. E il centrocampista ci ha tenuto comunque a ringraziare tutti sui social: "Oggi festeggio un compleanno diverso, da solo e senza le persone che vorrei al mio fianco. Ma quando tutto questo passerà potremo stare di nuovo insieme. Bisogna essere forti e responsabili, rimanendo a casa. Grazie di cuore per i vostri auguri e dimostrazioni di affetto. Questo dimostra che si può essere vicini nonostante la distanza”.