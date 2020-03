Il Brescia Calcio, sul proprio sito ufficiale, comunica che, "in seguito alla positività al Covid-19 di due dipendenti prestanti funzioni di ufficio, la sede della Società sarà sottoposta a bonifica e sanificazione e gli uffici rimarranno chiusi fino al giorno 28 marzo compreso.

Come da norma vigente, tutto il personale che recentemente si è relazionato con le due persone risultate positive, è stato messo in quarantena".

(bresciacalcio.it)

