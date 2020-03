Coronavirus, da Totti a CR7 passando per Hazard e Messi: la quarantena a cinque stelle dei giocatori ed ex (VIDEO)

Proprio nella giornata di oggi si è svolta l'Assemblea tra i vari club della Serie A per cercare di capire quale potrebbe essere la data possibile per la ripresa degli allenamenti e del campionato, a oggi difficile da fissare vista l'emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese e tutto il mondo. I giocatori quindi dovranno continuare a rimanere a casa, allenandosi tra le mura domestiche. Ma non tutti se la passano proprio male, ci sono alcuni calciatori ed ex che hanno la possibilità di trascorrere questo periodo di quarantena con tutti i confort. Ad esempio Hazard vive in una villa dal valore di 11 milioni di euro con tanto di giardino, sala cinema e spa, oppure Cristiano Ronaldo che trascorre questi giorni in una villa con palestra e piscina vista mare, o ancora Totti il quale vive in un attico con piscina interna e palestra.