CONI, Malagò: "Se tutto dovesse funzionare il 3 maggio si dovrebbe ripartire. Il 26 convocata una giunta straordinaria"

SKY SPORT - Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento telefonico con l'emittente sportiva in cui ha parlato, sulla scia delle dichiarazioni del presidente Gravina, della possibilità di far ripartire il campionato di Serie A. Queste le sue parole: "Ho letto le parole di Gravina e mi sembra un’analisi lucida. Qualche incastro non è ponderabile perché ci sono squadre impegnate nelle coppe e non ci si può sovrapporre, però approvo quanto dice. Se tutto dovesse funzionare, il 3 maggio si dovrebbe ripartire, nella complicazione generale c’è una luce in fondo al tunnel. Comunque, il 26 convocherò una Giunta straordinaria in cui parteciperà Spadafora, saremo collegati in videoconferenza e vedremo cosa accadrà".