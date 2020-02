Roma: il club non condivide le parole del ds Petrachi

Un fiume in piena il Petrachi che si è visto ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione di Perez, Villar e Ibanez, i tre nuovi volti di Trigoria arrivati nel corso della sessione di calciomercato invernale. Il direttore sportivo giallorosso si è prima scagliato contro la stampa «Ero abituato alle difficoltà, ma non alle calunnie. Ed invece ho letto e sentito tante cazzate», poi si è soffermato sulla campagna acquisti di gennaio «Le difficoltà nel mercato di gennaio sono state importanti. Lo sanno anche i muri: un cambio di proprietà crea scompensi e problematiche. Non sei padrone e libero di fare quello che vuoi» fino poi a parlare del passaggio di proprietà «Ho spiegato ai calciatori: presto potrebbe succedere qualcosa, oppure no. Il vostro dovere, però, è pedalare forte. Non pensate che arrivi Paperon de’ Paperoni e compra chissà chi. Il progetto è partito 6 mesi fa e non cambia». Questi i passaggi chiave dell'intervento di ieri di Petrachi, parole tra l'altro che, come riferisce il quotidiano sportivo oggi in edicola, sono state rispettate dal club, ma non condivise appieno.

(gasport)